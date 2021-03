Man vergrijpt zich in Eindhovens bubbelbad aan vrouwen; eis half jaar cel en een badverbod

Buitenbeelden Hoe Bergeijk een beeldenpa­ra­dijs en ‘dorp van de goede smaak’ werd, met dank aan Gerrit Rietveld

24 maart BERGEIJK - Wat als de beroemde Gerrit Rietveld in 1954 niet in Bergeijk was uitgenodigd door zijn collega Martin Visser? Dan was het Kempendorp geen magneet geweest voor kunstenaars en niet uitgegroeid tot ‘centrum van de goede smaak’. En stond het waarschijnlijk niet vol met beelden, zoals bijvoorbeeld het monumentale tegelreliëf van Ad Dekkers.