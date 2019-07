Man, vrouw en kind uit vliegtuig gehaald op Eindhoven Airport in onderzoek naar mensensmokkel

Zomerserie Liedjes met een vraag: Wat zullen we drinken?

11:09 EINDHOVEN - Wat zullen we drinken? De openingsregel in het liedje Zeven dagen lang van de Eindhovense band Bots is legendarisch. 'Wat een dorst', zingt frontman en tekstschrijver Hans Sanders vervolgens. En even later: 'Sla het vat maar aan'.