Man wordt onwel in auto en ramt daarna meerdere auto's in Eindhoven

Zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven blijven zweven tussen hoop en vrees

22:22 Uiteindelijk gaat de beslissing wie de nacompetitie in moet pas in de laatste wedstrijd vallen. De zaalvoetballers van FC Eindhoven kwamen in de confrontatie met FC Marlène niet verder dan een 5-5 gelijkspel waardoor de blauwwitten inmiddels op gelijke hoogte zijn gekomen met HV/Veerhuys. FC Eindhoven krijgt zaterdag TPP op bezoek. Dat strijd nog om een plaats in de play-offs.