Man zwaait met kapmes in Eindhovense woonwijk, politie onderhandelt om erger te voorkomen

Rond de klok van 14.00 uur stond daar een man met een kapmes te zwaaien. Hij is inmiddels terug naar binnen gegaan in zijn woning. Drie onderhandelaars zijn in touw om de verdachte, die een bekende bij de politie is en vaker verward gedrag vertoond heeft, veilig naar buiten te krijgen. Ook een arrestatieteam is halsoverkop naar de Oostendelaan gekomen. De verwachting is dat de man zich alleen in zijn woning begeeft.