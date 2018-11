Man zwaargewond na ruzie met huisgenoot in Eindhoven

‘Thuis en BPD werken samen bij bouw sociale huurwonin­gen Meerhoven

16:16 EINDHOVEN - Woningcorporatie ‘Thuis werkt met projectontwikkelaar BPD samen om 33 sociale huurappartementen en 14 woningen te bouwen in Meerhoven. Het gaat om 47 van de 77 woningen in het deelplan Room Eleven in Waterrijk.