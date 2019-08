Manager hartcentrum in Catharina ziekenhuis Eindhoven en ex-keeper: ‘Zorg ís teamprestatie’

Zorgwekken­de stofjes zorgen voor rem op bouwprojec­ten, vreest sector in regio Eindhoven/Helmond

6:00 EINDHOVEN - Een tot nu toe vrij onbekend vervuilend stofje, PFOS genaamd, zorgt voor onrust in de bouw- en infra-wereld. Per 1 oktober moet iedere schep grond die wordt verplaatst onderzocht zijn, maar er zijn veel te weinig laboratoria die PFOS-analyses kunnen doen. En oh wee als er iets gevonden wordt. Dan kan het grondbedrijf of de bouwer het zand alleen tegen torenhoge kosten kwijt.