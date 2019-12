Manager werkte overvaller het Goudwisselkantoor in Eindhoven uit: ‘Buit was een gering geldbedrag’

Alcohol in het restaurant Met een alcoholme­ter in de tas uit eten: na een gangetje of vijf eerst even blazen

13:00 In tal van restaurants duikt het op: het bobarrangement, of - andere namen, hetzelfde idee - een kleineglazen- of slokjesarrangement. Maar hoe verantwoord is het om na een gangetje of vijf, vergezeld van prachtige wijnen, nog achter het stuur te kruipen? Want het blíjft alcohol wat de chauffeur van dienst wegnipt. In het licht van de feestdagen neemt deze krant de proef op de som. Uit eten met de Dräger Alcotest 7510 in de tas. Recht van tafel eerst even blazen.