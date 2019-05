Mannen uit Eindhoven en Eersel opgepakt voor miljoenendiefstal laptops in Duiven

De gearresteerde verdachten zijn twee mannen uit Eindhoven van 34 en 42 jaar oud, een 22-jarige man uit Eersel, een 21-jarige man uit Edam en een man van 23 uit Groesbeek. Zij zijn aangehouden op meerdere plekken in Nederland, zo laat de politie Duiven weten.



Die kwam de daders op het spoor na ‘grondig speurwerk en meerdere tips’ en kon de vijf verdachten zo maandag arresteren, in samenwerking met de Landelijke Eenheid en de politiekorpsen Veldhoven - Waalre en Eindhoven. Op de adressen waar de verdachten zijn opgepakt zijn ook huiszoekingen gedaan, onbekend is wat dit heeft opgeleverd.



De diefstal werd in de nacht van 30 op 31 maart gepleegd door zes daders, de politie is nog op zoek naar de zesde verdachte. De politie vraagt daarom nog steeds naar info van mensen die misschien meer weten over de diefstal of de daders.