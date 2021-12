Mannen uit Eindhoven en Someren aangehouden voor stelen brandstof uit vrachtwagen

Update + VIDEO Explosief verwijderd en zes kogelhul­zen gevonden bij beschoten shishaloun­ge in Eindhoven

EINDHOVEN - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief verwijderd dat maandagochtend gevonden is bij shishalounge Number One aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Op een veilige locatie wordt het explosief tot ontploffing gebracht. Dat meldt de politie maandagmiddag. Daarnaast zijn op straat zes kogelhulzen gevonden. De omgeving is afgesloten en de recherche onderzoekt de exacte toedracht en aanleiding van de gebeurtenissen.

27 december