Mannen uit Helmond horen werkstraf eisen voor stelen en helen telefoons

DEN BOSCH - De officier van justitie eist werkstraffen tegen twee Helmonders voor het stelen en helen van telefoons. De één werkte als onderhoudsmonteur bij KPN. Zo kon hij telefoons verduisteren. De ander nam die gestolen telefoons over en verkocht ze. Twee Helmonders stonden er donderdag voor terecht in Den Bosch.

De monteur erkende dat hij telefoons achterover had gedrukt. Dat gebeurde door eerst in de administratie van KPN te rommelen met het inboeken van de telefoons, zodat ze administratief uit beeld verdwenen. Vervolgens verdwenen de telefoons in de tas van de monteur. Van dat laatste waren camerabeelden. In totaal waren er volgens KPN 142 telefoons achterover gedrukt.

Satudarah

De monteur vertelde de politie dat hij onder druk werd gezet door iemand die lid was van de inmiddels verboden motorclub Satudarah en die hem had uitgelegd hoe het verduisteren van de telefoons in zijn werk moest gaan. ,,U was bang van hem, maar u gaf de telefoons niet aan hem af. Een raar verhaal", constateerde de voorzitter van de rechtbank.

De Helmonder die voor heling terecht stond, ontkende dat hij daaraan schuldig was. Hij had altijd gecontroleerd of de telefoons waarin hij handelde, gestolen waren. Over zijn contacten met de monteur wilde hij de rechtbank niks vertellen.

Verdacht

Dat die contacten er wel waren geweest, maakte de rechtbank op uit appjes die tussen het tweetal heen en weer gingen. Het ging daarbij om ‘toestellen’die ‘gewist’ moesten worden of ‘juist niet geactiveerd.’ De een gaf de ander ook raad : ‘gewoon zeggen dat je van niks weet.’ ,,Het zijn wel verdachte gesprekken als je dat zo leest”, vond de voorzitter.