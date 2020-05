Maps Visser (82) kan na zes weken weer onder de douche

Visser lijdt onder meer aan ernstige rugklachten. Daarom heeft ze hulp nodig bij het douchen. Maar eind maart kreeg ze de mededeling vanuit ZuidZorg dat de wijkverpleegkundige niet meer zou komen, om het risico van besmetting met corona te verkleinen. En haar kinderen konden ook niet helpen, want die wonen ver weg. Sindsdien waste de Eindhovense zichzelf aan de wastafel, zo goed en zo kwaad als dat ging. ,,Maar dat hoeft niet meer. Voortaan komt er weer iedere vrijdag een wijkverpleegkundige langs. Weliswaar minder vaak dan voor de coronacrisis, maar daar kan ik mee leven. Per slot van rekening gingen we vroeger ook maar één keer per week in bad.”

ZuidZorg is een van de zorgaanbieders die vanwege corona de wijkverpleegkundige hulp in de regio verminderde. Bestuurder Charles Laurey verzekerde het ED twee weken terug dat dit altijd in overleg ging: zorg zou alleen wegvallen als mantelzorgers kunnen inspringen. Daarnaast zag hij weer licht gloren: inmiddels had zijn instelling voldoende mondkapjes en andere beschermende middelen. Ook kreeg ze de 30 wijkverpleegkundigen terug die ze had uitgeleend voor hulp aan coronazieken in verpleeghuizen.

Mondkapje en beschermende kleding

Direct na publicatie van het verhaal kreeg Maps Visser inderdaad bezoek van ZuidZorg. Dat gold ook voor een andere gehandicapte ZuidZorg-cliënt waar het ED mee sprak. Maar beiden kregen toch weer te horen dat een douchebeurt er echt niet in zat. ,,De mevrouw van ZuidZorg was ook verontwaardigd dat ik het met de krant had besproken, en niet bij haar had geklaagd", zegt Visser. Maar twee weken later krijgt Visser dus toch weer hulp, nu inderdaad voorzien van mondkapje en andere beschermende kleding.