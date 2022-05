Marathon Eindhoven mikt met titelsponsor ASML op groei: ‘Liever 5000 extra deelnemers dan een wereldrecord’

Neways uit Son vervangt financieel bestuurder: Fiona Lam opvolger van Paul de Koning

SON - Elektronicabedrijf Neways vervangt zijn financieel bestuurder. Fiona Lam volgt per 1 augustus Paul de Koning op. De Koning was zeven jaar de financiële topman van het Sonse bedrijf. Na zijn vertrek is in ruim 2,5 jaar tijd de complete raad van bestuur van Neways vernieuwd.

