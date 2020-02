Marathon Eindhoven verwacht weer recordaantal deelnemers, 10 kilometer naar zondagmorgen

,,Die hebben het toch al druk met de hele en halve marathon en dan komen die duizenden lopers van de 10 kilometer er nog bij. Bovendien haalden de snelste lopers veel deelnemers aan de halve in. We hebben nu een gaatje gevonden op de zondagochtend, zodat iedereen een vrij parcours heeft. Maar dan moeten we wel met limieten werken om iedereen op de Vestdijk te laten finishen.” De start van de 10 kilometer op de Montgomerylaan is nu om 10.10 uur, net na de hele marathon die op de Mathildelaan het startschot krijgt om 10.00 uur.



Het zaterdagprogramma met 's ochtends de 12,5 en 20 kilometer wandeltochten en ‘s middags de 5KM4ALL voor iedereen die kan lopen, hardlopen, rollen of anderszins bewegen, keert terug op zaterdag 10 oktober. Met start en finish ook dit jaar weer op de Torenallee op Strijp-S. Voor de tweede keer is er ook weer een Renewi Plogging Run, waarbij hardlopers ook zwerfafval opruimen.



Op zondag 11 oktober vinden vanaf 9.30 uur de Mini Marathon, AON City Run, Jumbo 10 km, de halve en hele marathon plaats. Inschrijven is sinds mogelijk via marathoneindhoven.nl.