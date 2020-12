Marc Glaser heeft drie horecazaken, maar krijgt nul euro steun

Jong PSV ziet Saibari terugkeren tegen Roda JC, ook Sambo weer fit

15:46 Jong PSV heeft zaterdagmiddag in het duel met Roda JC (16.30 aftrap) weer de beschikking over Ismael Saibari. De offensieve middenvelder en aanvaller keert terug in de wedstrijdselectie nadat hij een paar weken niet fit was. Het 19-jarige talent maakte eerder dit seizoen een goede indruk bij de beloften en maakte inmiddels ook zijn debuut in het eerste elftal.