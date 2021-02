Marcel de Ruiter gooide fiets voor waterkanon bij rellen Eindhoven: drie maanden cel

Raad Waalre vraagt zich af: hoe nu verder met het Klooster?

7:45 WAALRE - Over één ding is de gemeenteraad van Waalre het eens: er moet actie worden ondernomen in het Klooster. De manier waarop moet worden ingegrepen bij het gemeenschapshuis in Waalre-Dorp zorgt echter voor de nodige onenigheid. Zoveel werd duidelijk tijdens de raadsvergadering over de begroting.