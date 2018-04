Marco Borsato speelt hit na hit in het Klokgebouw, natte ogen en handen in de lucht

Doodgeschoten Eindhovenaar is autohandelaar Toon Sweegers

12 april EINDHOVEN - De man die donderdagmorgen doodgeschoten werd aangetroffen in Den Bult in Eindhoven is de 51-jarige Toon Sweegers. Hij handelde de afgelopen jaren in tweedehands auto’s. De Eindhovenaar had samen met familie zijn eigen zaak: eerst op Ekkersrijt in Son en Breugel, de laatste driekwart jaar op De Hurk in Eindhoven.