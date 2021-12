Marechaussee stond door inschattingsfout niet paraat tijdens Eindhovense avondklokrellen in januari

Necrologie ‘In het verpleeg­huis vroegen ze hem om een handteke­ning, vond ’ie mooi’; Jan van den Berk van Berk Music overleden

BEST - Hij begon zijn carrière als groenteboer in Liempde waar hij tussen de komkommers en tomaten ook wat singletjes verkocht. De liefde voor de muziek won het al snel van die voor de groente en dus opende Bestenaar Jan van den Berk in de jaren zeventig platenzaken in Best en Eindhoven. Afgelopen donderdag overleed de grondlegger van wat nu Berk Music is op 88-jarige leeftijd.

