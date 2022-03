Marieke neemt elke ochtend een ‘bosbad’: ‘Het heeft mijn leven veranderd’

Het weer belooft veel goeds in de vroege ochtend. Na een koude nacht schijnt er een heerlijk zonnetje aan een strakblauwe lucht. Voordat we aan de wandeling door de Groene Long in de wijk Achtse Barrier beginnen, nodigt Shinrin-Yoku gids Marieke Tjebbes ons eerst uit om het park te omarmen. Om vervolgens in stilte en traag wandelend het nieuwe groen te oberserven. Op een groot grasveld begroeten we de aarde en de zon en doen we rek- en strekoefeningen. ,,Door langzamer te lopen en de warming-up ga je je rustiger voelen”, legt Tjebbes uit.

Quote Ik kies een boom aan de waterkant, in de zon. Loop er omheen. Voel en kijk om uiteinde­lijk, er tegenaan leunend in de zon, de natuur op me in te laten werken

Dan verzoekt zij iedereen een boom uit te zoeken die bij hem of haar past. Voor alles geldt: niets moet. Ik kies een boom aan de waterkant, in de zon. Loop er omheen. Voel en kijk om uiteindelijk, er tegenaan leunend in de zon, de natuur op me in te laten werken. En langzaam komt de rust en sta je open voor de geluiden in het park en al het leven. Tjebbes: ,,Dat is Shinrin-Yoku. De rust vinden en de natuur met al je zintuigen beleven.” Shinrin-Yoku is afkomstig uit Japan en is jezelf onderdompelen in de natuur met als doel je geestelijke en lichamelijke gezondheid verbeteren.

Vragen van wandelaars

Praktisch iedere dag beoefent zij haar ochtendritueel. Regelmatig vragen wandelaars in het park wat ze doet. Tijd om buurtbewoners uit te nodigen om het zelf te ervaren. Dit jaar biedt zij nog vier natuurbelevingen aan voor 7,50 euro per keer. ,,Het voelt goed aan om dit te doen voor de mensen in de wijk. Ik gun iedereen zo’n rustgevend moment.”

Quote Ik sta veel dichter bij mezelf en doe waar ik in geloof Marieke Tjebbes

Deelnemer Sandra Lommers noemt het een cadeautje. Zij heeft een zware tijd achter de rug wegens ziekte en overlijden. ,,Het voelde intens en gaf heel veel vrede en nieuwe energie.” Deelnemer Jeroen Bezemer heeft moeite om te ontspannen. Er gaan veel emoties en onrust door hem heen, maar gaandeweg voelt het beter.

‘Ons Mariek Bosbeleving’

Tjebbes is haar bedrijf ‘Ons Mariek Bosbeleving’ in 2021 gestart. Als afgestudeerde stedenbouwkundige werkte zij bij Rijkswaterstaat en voelde dat het tijd was voor iets anders. Na een jaar op wereldreis te zijn geweest om de knop om te zetten, kwam Shinrin-Yoku op haar pad. Tjebbes: ,,Het heeft mijn leven veranderd. Ik sta veel dichter bij mezelf en doe waar ik in geloof.”

Met haar bedrijf biedt ze Shinrin-Yoku sessies aan in de stad en bossen rondom Eindhoven. Haar klant Kim de Weijer heeft diverse keren deelgenomen. ,,Het is superfijn om te onthaasten. Ik heb een druk leven en in het bos ga je de vertraging in. Je zoomt in op de natuur en maakt je hoofd leeg.”

Mijn Shinrin-Yoku ervaring eindigt, na een bezinningsmoment in de Bloementuin, op de grasmat met een kopje thee. Het is een zinnenprikkelende ervaring. Maar dan terug naar de werkelijkheid, er moet een stukje geschreven worden.