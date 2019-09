Mariënhage en Stadswandelpark centraal op Open Monumentendag in Eindhoven

EINDHOVEN - Vorig jaar gingen veel bezoekers van de Open Monumentendag een kijkje nemen bij de middeleeuwse muur in het complex DomusDELA. Nu, een jaar later, is de verbouwing bijna klaar en gunt DELA het publiek een voorproefje op zondag 15 september, de landelijke Open Monumentendag.

De verbouwing van het complex Mariënhage is een heel eind gevorderd, zodat nu getoond kan worden hoe de Petruskerk, het voormalige Augustinianum en de kapel aan de Kanaalstraat er uit gaan zien na de opening in november. Van 11.00 tot 17.00 uur zijn bezoekers zondag welkom bij DomusDELA, met zijn ceremoniezalen in kerk en kapel, het hotel, restaurant en congrescentrum.

Lees verder onder de foto's.

Volledig scherm Het complex Mariënhage aan de Kanaalstraat in Eindhoven wordt omgebouwd tot DomusDELA; hier een van de nieuwe ingangen naast de Paterskerk. © Michel Theeuwen

Volledig scherm De binnenplaats van het complex Mariënhage dat omgebouwd wordt tot DomusDELA. In het nieuwe deel komt een restaurant. © Michel Theeuwen

Het is een van de vele activiteiten in het weekend rond Open Monumentendag in Eindhoven. Daarbij staat het Stadswandelpark centraal. Zo zijn er rondleidingen in het park zelf, in het Parktheater, de Sterrenwacht en de nabijgelegen Joriskerk. En vanaf 14.00 uur ook concerten in de Van Doornekiosk.

Over de historie verschijnt ook het boekje Het Eindhovense Stadswandelpark, met verhalen van de hand van Peter Thoben en Liliane Calame. Het park, in 2021 honderd jaar oud, behoorde aanvankelijk tot het buitenverblijf Villa Den Elsent waar eind negentiende eeuw een Engelse tuin wordt aangelegd. Dat werd later in gebruik genomen als buitentuin van het Eindhovensch Mannenkoor tot het gemeentebestuur in 1921 in de buidel tastte voor de aankoop om er een openbaar wandelpark van te maken. Ook is er aandacht voor de Sprookjestuin die in het park is opgebouwd bij het 60-jarig jubileum van Philips. Pogingen om de decors opnieuw op te bouwen bij de Genneper Watermolen mislukken. Uiteindelijk vinden ze onderdak in wat later sprookjesbos De Efteling in Kaatsheuvel zou worden.

Volledig scherm Het Stadswandelpark in Eindhoven met een van de beelden én het Radiomonument (achtergrond). © Michel Theeuwen

De rondleidingen door het Stadswandelpark op zondag 15 september van 11.00 tot 17.00 uur (met onder meer aandacht voor de geschiedenis, de kunstwerken en monumentale bomen) beginnen bij hotel Parkzicht aan de Alberdingk Thijmlaan en eindigen bij de Stadsvolière van vogelvereniging Aviarium in het park. Aanmelden is noodzakelijk op architectuurcentrumeindhoven.nl, ook voor de rondleidingen in het Parktheater dat verder gewoon de deuren open zet. Om 16.00 uur is er ook een Engelstalige parktour.

Volledig scherm De Ploeg in Bergeijk. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Verder is het Van Abbemuseum vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september gratis toegankelijk. Vrijdag 13 september om 16.00 uur vertoont het Architectuurcentrum in het Natlab bovendien een film over de verbouwing van Weverij De Ploeg in Bergeijk. Het Eindhovense architectenbureau Diederendirrix ontwierp de plannen met atelier Van Asseldonk. Na afloop van de film is er een gesprek met filmmaker Will Dekoninck en Jan Brugmans, directeur van Bruns, de huidige ‘bewoner’ van De Ploeg.