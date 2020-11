Marijke Vermeer stopt als rector van het Novalis College

Cody Gakpo vindt dat de PSV'ers elkaar goede ballen moeten gunnen: ‘We praten over situaties die beter kunnen’

22 november Aanvaller Cody Gakpo (21) was zondagavond na afloop van FC Twente-PSV teleurgesteld over de uitslag: 1-1. PSV had volgens hem kunnen en moeten winnen in Enschede. ,,Iedereen zag dat we in de eerste helft genoeg kansen hadden en dat we die niet konden benutten. We gingen met een prima gevoel de tweede helft in en hadden moeten doorpakken. Dat lukte helaas niet. Ik denk dat we gewoon alles geven als team en dat het gewoon ongelukkig is.”