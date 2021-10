Marita Simons uit Eindhoven herkent eigen oorlogsverhalen in biografie van haar schoonmoeder Ida Simons

,,Je kunt hier de hele dag blijven zitten, ik heb zoveel te vertellen.” Marita Simons (79) ontdekt nu al acht jaar aaneen het ene familieverhaal na het andere. Dat begon in 2013, toen schrijfster Mieke Tillema haar benaderde voor een biografie over haar schoonmoeder Ida Simons-Rosenheimer, concertpianiste en schrijfster. Of Marita Simons misschien nog wat bruikbaar materiaal had over Ida. Dat had ze in overvloed. Maar nu eerst haar eigen geschiedenis.