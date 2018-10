Mark Rutte in Eindhoven voor bezoek aan Strijp-S en Strijp-T

CDA stelt vragen over parkeren voor Eindhoven Airport in Meerhoven

10:09 EINDHOVEN - Raadslid Remco van Dooren van het CDA in Eindhoven maakt zich zorgen over het gebruik van de parkeergarage in Meerhoven door reizigers van Eindhoven Airport. In vragen aan het college wil hij weten of het college ervan op de hoogte was en ermee heeft ingestemd.