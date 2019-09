Market Garden in Eindhoven trekt veel bekijks: ‘Van de oorlog hadden wij niet zo veel last’

Zeven jaar oud zat hij 's ochtends vroeg in de Antoniuskerk in Valkenswaard. ,,Tijdens de Heilige Mis hoorden we dat alle jonge mannen zich moesten melden bij de Luikerweg om loopgraven te maken. Om de Duitsers tegen te houden, want die zouden de opmars van de bevrijders willen verhinderen. Later zagen we vliegtuigen van de geallieerden boven de Eindhovenseweg. Tegen de avond moesten we schuilen in de kelder van Carolus, alles werd beschoten. Toen we buiten kwamen, lag er een motor voor de deur, met een dode Duitse soldaat ernaast. Die zondag zagen we Duitsers met kinderwagens op de vlucht, richting Eindhoven." Smulders weet nog dat er veel schade was in het dorp. ,,Veel huizen waren gebombardeerd en de sigarenfabrieken van Hofnar en Willem II lagen plat."