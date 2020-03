Markt in Eindhoven met helft minder kramen én klanten

En dus staat er dinsdag op de weekmarkt op het 18 Septemberplein slechts een twaalftal kramen: groente en fruit, vlees, vis, kaas en nootjes. Nog niet de helft van wat er normaliter aan kooplui staat. Ook het aantal bezoekers blijft ver achter. Marktkooplieden spreken over 30 tot 40 procent van de normale drukte.

De ondernemers hebben hun voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij veel kramen zijn met linten, pilonnen, tape en krijt op de grond afzettingen gemaakt om klanten op afstand te houden. Weinig klantvriendelijk. ‘Maar we moeten wel. En het is ook beter zo’, zeggen de kooplui.

Quote Het is goed dat zij weer naar de markt kunnen komen: dan wordt het wat minder druk in de supermarkt Arthur Koelewijn

Vishandelaar Arthur Koelewijn is blij dat het verbod na een week is teruggedraaid. ,,En dat geldt voor de klanten ook, mensen vinden het fijn dat we er weer zijn. Bovendien is het ook goed dat zij weer naar de markt kunnen komen: dan wordt het wat minder druk in de supermarkt.” Volgens Koelewijn houden de klanten zich prima aan de anderhalve meter afstand. ,,Ik geef de mensen een volgnummer: hoeven ze niet naast anderen te staan en kunnen ze lekker in het zonnetje hun bestelling afwachten.”

Wim den Ouden heeft met pilonnen en lint een wachtruimte gecreëerd die doet denken aan de attracties in pretparken. Ook volgens de Schijndelse verkoper van gegrilde kippetjes is het erg rustig. ,,Het is nog niet de helft geweest van normaal. Maar het is nog steeds de moeite om te komen. Beter dan thuiszitten.” Ook volgens Den Ouden houden de klanten zich goed aan de anderhalve meter tussenruimte. ,,En als ik zie dat mensen zich er niet aan houden, zeg ik er iets van.”

‘Heel erg sneu’

Rustig is het ook bij de ‘Woerdense Kaasboer’. ,,Vanmorgen was het wel even druk, vooral met vaste klanten die veel insloegen”, zegt verkoopster Marie-José. ,,Het is goed gegaan, ook met het naleven van de anderhalve meter afstand. Maar ik vind het wel heel erg sneu voor de kooplui met stoffen en dergelijke. Die zitten noodgedwongen thuis. Ik weet niet hoe je lang dat volhoudt zonder inkomen.”