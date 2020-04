Marktkooplui willen in Eindhoven hun werk kunnen doen en komen in opstand

Vier weken geleden besloot de gemeente Eindhoven na twee weken zonder weekmarkt een beperkte weekmarkt met alleen foodkramen toe te staan. ,,Maar ze hebben ons nooit uitgelegd waarom dat onderscheid is gemaakt. Alle winkels zijn ook open, toch niet alleen de supermarkten”, zegt Van der Heiden, woordvoerder van de non-foodmarktkooplui. ,,En de bouwmarkten en tuincentra zijn ook gewoon open. De marktkooplui die – zoals ik – stoffen verkopen of andere non-foodartikelen zitten nu al zes weken zonder inkomsten. Maar we hebben wel allemaal onze inkoop gedaan en onze magazijnen liggen vol voorraad. Ik kan geen precieze bedragen noemen, maar het gaat hier om duizenden euro’s verlies per week. Ik werk samen met mijn broer, maar sommige marktkooplui hebben ook nog personeel in dienst. Ook dát gaat allemaal gewoon door.”