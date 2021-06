Marktkraam in Eindhoven straks letterlijk om de hoek, nieuwe opzet met visboer en foodtrucks in de wijken

De nieuwe flexibele standplaatsen maken deel uit van een nieuwe opzet voor de ambulante handel in Eindhoven. Er komen ook veranderingen voor de weekmarkten want de animo onder kooplui daarvoor loopt al een paar jaar terug. Over de negen weekmarkten verspreid stonden in 2016 nog meer dan 300 kramen en in 2020 waren dat er nog maar 240.