Marten Boersma, gebruiker e-sigaret: ‘We roken ons uiteindelijk toch dood’

Tabakwinkel Impuls Vapeshop in Strijp was in 2009 de eerste tabakszaak in Eindhoven die de e-sigaret verkocht. Inmiddels leggen de pakjes peuken het in ieder geval qua meters af tegen het elektronische exemplaar. Meer dan de helft van de toonbank beslaat het aanbod e-smokers. Gebruikers hebben de keuze uit verschillende kleuren, sterktes en smaken als zwarte bes-anijs en watermeloen-mojito. Eigenaar Marco Sanders schat dat de e-sigaret goed is voor 70 procent van de omzet. In het midden van de ruimte hangt een grote reclameposter met e-sigaret, voorzien van de tekst ‘96 procent minder schadelijke stoffen dan de rook van een gewone sigaret’.