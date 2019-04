Martien Vissers (1938-2019) uit Eindhoven: Warm, spontaan, veelzijdig, creatief en onverzettelijk

Een stukje in de krant naar aanleiding van het overlijden van Martien Vissers is een flinke uitdaging. Persoonlijk heb ik hem niet gekend, maar de verhalen die we lezen en de mensen die we over Martien spreken, vormen het beeld van een warme, spontane, veelzijdige, creatieve en behoudende man. Helemaal vergroeid met zijn huis in de Leeuwenstraat in de Eindhovense buurt Tivoli, waar hij de laatste tientallen jaren gewoond heeft.

Geboren op een boerderij in Veghel als jongste in een gezin van zeven kinderen, mocht hij doorleren. Via het seminarie werd hij priester gewijd en vertrok voor de orde van Spriritijnen naar de Centraal Afrikaanse Republiek. Hij deed er goed werk en had een fijn contact met de lokale bevolking. ,,Wel vroeg hij zichzelf af: wie ben ik om hen te vertellen hoe ze moeten leven?", zegt Willem van Doorn, die met hem bevriend raakte na zijn terugkeer en uittreding als priester.

Tekenen

Van Doorn kan zich hun eerste ontmoeting nog goed herinneren. ,,Ik zat in een Eindhovens café te wachten op een avond Franse chansons toen er een man binnenkwam die vroeg of hij me mocht tekenen. Waarom niet, dacht ik, en na tien minuten gaf hij me het papier cadeau. Hij had me weten te vangen."

Het was het begin van een jarenlange vriendschap. Vaak gingen de mannen samen op vakantie. Naar Frankrijk, soms met iemand erbij. ,,Hij wilde steeds mensen tekenen", gaat Van Doorn verder. ,,Daardoor maakte hij gemakkelijk contact. Maar ook zonder zijn A3 schetsboek deed hij dat. We waren te laat om een kasteel te bezoeken. Jammer dan. Hij raakt met de bewaker aan de praat en een kwartier later krijgen we een rondleiding."

Verbinding

Martien Vissers was een man van de verbinding. Na zijn uittreding als priester bleef hij een warm contact met de andere Spiritijnen onderhouden. En na het overlijden van zijn tweede vrouw, zijn grote liefde Elisabeth Fricker twee jaar geleden, werd hij verzorgd door zijn eerste echtgenote. Over trouw gesproken.