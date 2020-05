Mary Fiers stopt als Eindhovense PvdA-voorzitter

Afgelopen donderdag heeft ze al afscheid genomen van haar collega-bestuursleden. Het officiële afscheid volgt medio juni, tijdens een ledenvergadering van de PvdA in regio-Eindhoven.

Tijdens die ledenvergadering kiezen de PvdA-leden ook een nieuwe voorzitter. De procedure daarvoor loop inmiddels, laat Fiers telefonisch weten. Of er al kandidaten zijn - en wie dat dan zijn - wil de Eindhovense PvdA’er niet zeggen.

De 51-jarige Fiers, oorspronkelijk uit Bladel afkomstig, was van 2006 tot 2013 wethouder in Eindhoven. In die periode was ze onder meer verantwoordelijke voor wonen, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en nauw betrokken bij grootschalige projecten als Meerhoven en Strijp-S. In maart 2013 zag ze zichzelf gedwongen op te stappen als wethouder nadat er sprake was van onregelmatigheden bij de verhuizing van een aantal woonwagens naar het Orgelplein.

Een jaar later trad ze aan als directeur van het Groenfonds van de provincie, een functie die ze nog steeds vervuld, en ging ze ook aan de slag als PvdA-voorzitter in Eindhoven. Onder haar bewind fuseerden de PvdA-afdelingen in Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre tot één afdeling.

Populair