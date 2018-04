Mary Fiers zorgt voor Eindhovens momentje in Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag is de Eindhovense oud-wethouder Mary Fiers dinsdag beëdigd als senator. Een Eindhovens momentje, in de Haagse Eerste Kamer.

Naam: Mary Fiers. Doel van het bezoek: Beëdiging. Op de bezoekerslijst van de Eerste Kamer - open en bloot op de balie bij de ingang aan het Binnenhof - laat Mary Fiers er op deze dinsdagmiddag geen enkel misverstand over bestaan. De Eindhovense oud-wethouder is in Den Haag om als senator te worden geïnstalleerd. Punt.

Het bericht dat Fiers alsnog als senator aan de slag gaat, kwam medio vorige week als een kleine verrassing. Niet in de laatste plaats voor de 49-jarige Eindhovense zelf. Ze had het niet meer verwacht.

De huidige Eerste Kamer, met een zittingstijd van vier jaar, is inmiddels immers al bijna drie jaar onderweg. Volgend jaar maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. En in mei kiezen de Statenleden volgens het getrapte verkiezingssysteem de nieuwe leden van de Eerste Kamer.

Statige vergaderzaal

,,Dat is iets meer dan een jaar. Dan heb ik mooi de tijd om te kijken of ik het iets vindt", grapt Fiers als ze net voor de beëdiging arriveert in de anti-chambre bij de statige vergaderzaal van de vijfenzeventig senatoren die nog eens grondig en met name juridisch-inhoudelijk naar wetsvoorstellen kijken die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd

,Even serieus. Ik heb me drie jaar geleden kandidaat gesteld omdat het beschouwende, het bespiegelende van de senaat me zeer aantrekt. Hier wordt gediscussieerd over de inhoud van wetsvoorstellen, los van de waan van de dag en los van de politiek. Dat ligt me wel."

Die kandidatuur leidde destijds tot een dertiende plek op kieslijst. Vòòr de senaatsverkiezingen leek dat nog een verkiesbare plaats. Daarna bleek dat de PvdA-fractie in de Eerste Kamer uit slechts acht leden bestond. Geen Eerste-Kamerzetel dus voor Fiers, die in 2013 na zeven jaar aftrad als wethouder in Eindhoven vanwege onvolkomenheden in het woonwagenkamp-dossier in haar portefeuille.

Inmiddels is de Eindhovense aan de slag als directeur van het aan de provincie Brabant gelieerde Groenontwikkelingsfonds. Daarnaast nam ze enkele nevenfuncties op zich, zoals het lidmaatschap van de raad van toezicht van het ROC Ter Aa in Helmond en dezelfde functie bij de eveneens Helmondse stichting Maatschappelijke Opvang.

,,Daarom heb ik de laatste tijd eigenlijk nauwelijks meer aan de Eerste Kamer gedacht. Tot ik vorige week een telefoontje kreeg dat ik alsnog aan de beurt ben", vertelt Fiers. ,,Uiteraard heb ik meteen volmondig ja gezegd. Ik heb hier echt heel veel zin in."

Maldiven

De Eindhovense neemt de plek in van Jannette Beuving, die naar het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden vertrekt. PvdA-senator Marleen Barth, die in februari in opspraak kwam vanwege verkeerde getimede vakantie in de Maldiven en moest vertrekken, is al opgevolgd.

Speciaal voor de installatie van Fiers door Eerste-Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) zijn haar ouders Cor en Nelly en broer Jeroen naar Den Haag gekomen. Ook de Eindhovense PvdA heeft een flinke delegatie afgevaardigd, om hun afdelingsvoorzitter na de installatie in de bloemen te zetten.

Van een afstandje kijken de eveneens Brabantse senatoren Hans Martin Don (SP) en Lambert Verheijen (PvdA) goedkeurend toe. Toevalligerwijze was Don vier jaar samen met Fiers wethouder in Eindhoven. ,,Een toptijd", blikt hij terug. ,,,Hard werken, maar met veel resultaat." Ook D66-senator Alexander Rinnooij Kan komt even kijken. Hij weet de situatie in een paar woorden samen te vatten: ,,Een aanwinst voor de Kamer."