Massagesalon Leenderweg Eindhoven moet na brandstichting op slot: 'Dubbel gestraft'

EINDHOVEN - De erotische massagesalon aan de Leenderweg in Eindhoven die zondag werd verwoest door de tweede brandstichting in drie weken tijd, moet voorlopig op slot. Dat besloot de gemeente Eindhoven maandag. 'Ik ben er doodziek van.'

De acht studenten die boven de zaak wonen, kunnen vanwege de brandschade voorlopig ook nog niet terug. De studenten hebben elders onderdak gevonden. Het politieonderzoek is op dit moment in volle gang.

MassageWereld-eigenaar Ton Verkoelen begrijpt de zorgen bij de gemeente, maar is woest over het besluit: "Nu geef je criminelen een vrijbrief om een zaak dicht te krijgen. Als ze dat voor elkaar willen krijgen, hoeven ze er alleen maar brand proberen te stichten. Ik heb het gevoel dat we dubbel worden gestraft." De burgemeester van Eindhoven sluit het pand in het belang van de openbare orde en met het oog op de veiligheid van omwonenden, personeel en klanten.

Vuurwerk

Op Nieuwjaarsdag leek de eerste poging tot brandstichting nog op geklier van kinderen met vuurwerk, maar na dit weekend was alle twijfel weg: iemand heeft het op de massagesalon gemunt. Zondagochtend rond 8.00 uur zag een van de studenten een steekvlam bij de achterdeur. Daarna rende er iemand weg. „Hij was wat ouder, had grijs haar en droeg een petje”, weet Verkoelen. „Waarschijnlijk heeft hij benzine naar binnen gegoten."

De gevolgen zijn desastreus. In de gang hangen enkele gesmolten draden plastic aan het plafond op de plek waar ooit een lamp zat. Het zwarte roet zit zelfs op mozaïekbetegeling van een bad in een van de massageruimtes. „Alles moet eruit”, zegt Verkoelen over zijn salon, waar net was begonnen met een forse aanbouw. „Ik ben er doodziek van.”

Hoogtepuntje

De Eindhovense vestiging is een van zijn elf massagesalons. Mannen, vrouwen of stellen kunnen er terecht voor ‘een klein stukje erotiek’, zoals Verkoelen het noemt. Hij doet er verder niet geheimzinnig over: hier eindigen de massage geregeld met een ‘handmatig hoogtepuntje’. Daar heeft hij ook een vergunning voor.

Had iemand daar moeite mee? Want de grote vraag blijft wie het op de massagesalon heeft gemunt. Volgens Verkoelen kan er een streep door zijn concurrentie. „Daar heb ik goed contact mee, dus daar geloof ik niks van. Datzelfde geldt eigenlijk voor de buurt. We hebben nooit problemen veroorzaakt.”

Vreemde brief

Dat beamen de omwonenden. Natuurlijk wordt er gegrinnikt over wat er in de salon allemaal gebeurt. Maar overlast? Nee, nooit. Wel was er vorig jaar die vreemde brief die huis aan huis was bezorgd. Er zouden bij de massagesalon allerlei misstanden plaatsvinden. „Meiden zouden er tegen hun zin in werken”, geeft een overbuurman een voorbeeld. „Het was allemaal heel vaag en anoniem. Bovendien, wat moesten wij hier als buurt dan aan doen?”

Verkoelen weet niets van een brief. Moedeloos schudt hij keer met zijn hoofd: „Ja, hier vindt erotiek plaats, maar geen seks, geen prostitutie. We worden ieder jaar door de politie gecontroleerd, betalen netjes belasting en niemand wordt gedwongen om hier te werken. We zijn een net bedrijf. Maar wel een die slachtoffer is geworden is van een aangestoken brand.”

Volledig scherm © fotopersburo Bert Jansen