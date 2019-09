Massale drukte rond Eindhoven verwacht bij herdenking Market Garden

Ook Liberation Task Force herdenkt bevrijding



De stichting OMG2019 is niet de enige club enthousiastelingen die met oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog de nagedachtenis aan de bevrijders in ere wil houden.



De Liberation Task Force (LTF) -een van oorsprong Britse organisatie- opereert aan het zelfde front. Met dit verschil dat deze groep met zijn 250 authentieke Engelse legervoertuigen pas ná het weekend in deze regio opduikt. Ook rijden zij in de dagen daarna niet in één grote colonnne noordwaarts, maar splitst het konvooi zich in ploegen van 25 om gemeenten in de omgeving van de Market Garden-route te kunnen bezoeken.



Twee vergelijkbare grootschalige herdenkingsactiviteiten met honderden militaire voertuigen, in dezelfde periode. Hadden de twee groepen niet samengevoegd kunnen worden? Volgens Henk Boons van OMG2019 was dat inderdaad wenselijk geweest, maar zijn de twee organisaties het niet eens kunnen worden: ,,Wij hebben ze van het begin af aan gevraagd met ons mee te doen, maar dat werd elke keer geweigerd. Jammer; het was veel mooier geweest als we in één grote colonne met zeshonderd voertuigen hadden kunnen rijden.”



Volgens logistiek manager Ernest Donders werd LTF echter juist tegengewerkt: ,,De Engelsen waren niet welkom”, zegt hij. Tegelijkertijd hadden de re-enactors van LTF moeite met de door OMG ingezette voertuigen, waaronder ook Amerikaanse. Donders: ,,Die waren er helemaal niet bij in september ‘44. Bovendien rijden er ook moeders, opa’s, oma’s en kinderen mee. In onze ogen wordt het daardoor meer een carnavalsoptocht. Wij rijden met de originele voertuigen en gaan allen gekleed in de authentieke uniformen van toen.”



Maandag vertrekt de Liberation Task Force vanuit Lommel naar Valkenswaard. Hier zijn de voertuigen, waaronder een twintigtal tanks en vijftig pantservoertuigen, de hele dag te zien op de Markt en in het Wilhelminapark. De 650 deelnemers overnachten hier ook, om de volgende ochtend in kleinere groepjes van 25 naar diverse plekken in de regio af te reizen. ,,We overnachten op dezelfde manier als de bevrijders van toen, in tentjes en onder zeiltjes”, zegt Donders.



Liberation Task Force, met deelnemers uit negen verschillende landen, wordt zondag 22 september afgesloten in Nijmegen.