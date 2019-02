MasterChef met een Stratums sausje in Het Cruydenhuisch in Eindhoven

Straat vol met Poolse kentekens ondanks misstanden in kliniek Eindhoven

15:22 De conclusies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de Poolse kliniek Expat Med waren niet mals. Er zou zoveel mis zijn met de hygiëne dat er sprake was van ‘onverantwoorde gezondheidsrisico’s’. Desalniettemin staat de Alard du Hamelstraat in Eindhoven gewoon vol met Poolse auto's.