Masterly toont de crème de la crème van Dutch Design in Milaan

Milan Design Week Eindhoven­se designlam­pen schitteren in vervallen slachthuis in Milaan

MILAAN - De Milan Design Week is begonnen. Tijdens dit grootste designspektakel van Europa is in alle hoeken en gaten van de stad het nieuwste design te zien. Een van de hotspots is de tentoonstelling Alcova, waar ook Eindhovense ontwerpers staan.