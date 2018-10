Masterplan geeft Flight Forum Eindhoven aantrekkingskracht

De laatste bedrijfskavel van bedrijventerrein Flight Forum in Eindhoven wordt wellicht nog dit jaar verkocht. Ook lijkt er een definitieve kandidaat gevonden voor de vestiging van een benzinestation, of beter een 'energy hub' met e-laadpalen. Gezocht wordt nog naar een ontwikkelaar van de bijbehorende parkeergarage.

Het gaat kortom goed met Flight Forum, maar het kan altijd beter. De probleemanalyse is helder: slecht bereikbaar door files voor auto’s en ontbrekende voet- en fietspaden, adressen zijn moeilijk vindbaar, het is een asfaltvlakte, waar ook nog eens geen voorzieningen zijn.

Beter bereikbaar

Daarom heeft Flight Forum CV, van de oorspronkelijke grondeigenaren gemeente Eindhoven en Schiphol Real Estate, een nieuw masterplan gemaakt voor het bedrijventerrein bij Eindhoven Airport. Kernwoorden: beter bereikbaar, groen en vooral ook veel gezelliger. Om de zittende huurders en hun medewerkers vast te houden en nieuwe aan te trekken, en om nieuwe ontwikkelaars te vinden die kantoren gaan bouwen, want in het kantorencluster is nog ruimte voor 47.000 vierkante meter kantoren.