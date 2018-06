Matching outfits bij Guus Meeuwis: van ‘Quedeng Quedeng’ tot eerbetoon

EINDHOVEN - Bij de concertreeks van Guus waren ze er weer: groepen met hetzelfde outfit. Waarom? Simpel: vanwege de voorpret, om elkaar terug te kunnen vinden, als eerbetoon of omdat het op je bucketlist stond.

Volledig scherm Lam Leve Guus staat er op de t-shirts van een vriendengroep uit Zoetermeer. Het is tevens een eerbetoon. © Menno Boon/fotomeulenhof

Bij het zien van de tekst is er eerst de verwarring, dan de herkenning en uiteindelijk de glimlach. ‘Quedeng, quedeng’ staat er voorop de shirts van Barbara Erdman en Marsha Langenberg, die zich zaterdagavond bij het PSV-stadion opmaken voor het concert van Guus Meeuwis. Het ontwerp is een beetje van henzelf en een beetje van de Cheaque. Dat Tilburgse fashionlabel bracht truien op de markt met exact dezelfde verwijzing naar het nummer ‘Kedeng Kedeng’.

„Beter goed gejat, dan slecht bedacht”, reageert Erdman, die deel uitmaakt van een groep van acht uit Steenbergen. Maar laat ‘Kedeng kedeng’ nu net de enige klassieker zijn die Guus Meeuwis dit jaar niet heeft opgenomen in zijn setlist. Langenberg: „Echt? Nou ja, het wordt toch wel een groot feest.”

Kwijt

Matching outfits: je valt er als groep mee op, het draagt bij aan het gevoel van saamhorigheid en je bent verzekerd van de nodige voorpret. De groep uit Steenbergen is dan ook lang niet de enige. Op het ‘Plein van de Hemelse Voorpret’ voor het stadion pluk je de creatievelingen er zo uit. Dat is meteen ook een van de redenen voor vrienden om hetzelfde aan te trekken. „Als je wat later op de avond (lees: na de nodige alcohol) terugkomst van het pissen, ben je anders je vrienden kwijt in de mensenmassa”, zegt Wim Munster uit Nootdorp, vlakbij Den Haag.

Volledig scherm © Menno Boon/fotomeulenhof

De oplossing voor dat probleem staat bij hem en zijn vrienden op zijn hoofd: een fluoriserend geel hoedje. Munster wil die kleur nog wel even uitleggen: „We gaan ieder jaar en dragen ieder jaar een andere kleur. Rood, blauw, rieten: we hebben alles al gehad. Dan blijft er uiteindelijk niet zoveel keus meer over, hè.”

Eerbetoon

Iets verderop staat een vriendengroep uit Zoetermeer met ‘Lam Leve Guus’ op de borst. De tekst doet een avondje gepland alcoholmisbruik vermoeden, maar het blijkt iets subtieler in elkaar te steken. „Zo heten de helft van ons”, doelt Mirjam Lam op haar achternaam. Als ze omdraait is ook de tekst op haar rug zichtbaar: ‘Han, niet gooien’. Een eerbetoon aan haar moeder: „Die gooit altijd met bier. Alleen kan ze er dit jaar voor het eerst zelf niet bij zijn.”

Over dat bier gooien: de organisatie riep dit jaar voor het eerst op om dat niet te doen. Zonder succes. „Je zit ieder jaar tot aan je string onder”, weet ook Lam. Dat is indirect ook de reden voor hen om voor de weinig feestelijke kleur zwart te kiezen. „Zweet- en biervlekken zie je er niet op.”

Bucketlist

Guido Hopstaken en zijn vriendin Karin Bronckers lopen rond met het gezicht van Guus op hun shirts. Anders dan de aangeschafte merchandise doet vermoeden, behoort dit Limburgse stel niet tot de Groots met een Zachte G-ultra’s. De editie van 2018 is hun debuut. „Maar nu gaan we er ook helemaal voor”, verklaart Hopstaken het shirt. „Het concert stond op onze bucketlisten. Samen met diepzee duiken, basgitaar leren spelen, tango dansen en een nieuwe reis naar New York.”

Volledig scherm Guido Hopstaken en zijn vriendin Karin Bronckers. © Menno Boon/fotomeulenhof

Aan dat wensenlijstje kan meteen iets worden toegevoegd: zelf t-shirts maken. Want het stel komt volgend jaar zeker terug. Opvallend, aangezien Guus op dat moment nog geen noot heeft gezongen. Bonckers: „Het is nu al gezellig. Je staat hier wat te drinken en voor je het weet heb je aanspraak. Misschien ook wel door dat shirt. Dus ja, Guus moet nog beginnen, maar de dag is nu al geslaagd.”