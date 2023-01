Matig PSV loopt bij hervatting eredivisie meteen averij op tegen stug Sparta

Pas in de slotfase drong PSV volle bak aan, maar vielen er geen doelpunten meer. Met name een schot van Noni Madueke was nog heel gevaarlijk, maar hij poeierde de bal net over.

Ruud van Nistelrooij vindt dat PSV penalty is onthouden: ‘Maar daar moeten we het niet in zoeken vandaag’

Voor PSV is de herstart met de 0-0 een uiterst pijnlijke aangelegenheid geworden, want de Eindhovense club wilde na de verkoop van Cody Gakpo juist laten zien dat het ook zonder hem mogelijk was om bovenin mee te strijden. Na de nederlaag tegen AZ, vlak voor de winterstop, ging het echter meteen weer mis en kon Sparta zomaar een punt meenemen uit Eindhoven. Het Philips Stadion is doorgaans een bastion waar weinig te halen valt, maar de Rotterdammers bleven lange fases simpel op de been. Met name in de eerste helft voetbalden ze uitstekend mee met PSV, mede dankzij de uitblinkende rechtsback Shurandy Sambo. Die speler is verhuurd aan Sparta en maakte een degelijke indruk, met name aan de bal.