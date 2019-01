Matras en elektrisch dekentje van vrouw uit Eindhoven vliegen midden in de nacht in brand

NXP in Eindhoven werkt met Franse Kalray aan zelfrijden­de autochips

11:23 EINDHOVEN/LAS VEGAS - Chipproductent NXP in Eindhoven gaat samen met het Franse Kalray werken aan systemen voor zelfrijdende auto's. Dat hebben beide bedrijven op elektronicabeurs CES in Las Vegas in de VS bekend gemaakt.