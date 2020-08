Max (13) uit Eindhoven heeft al zijn eigen bedrijf

Voor veel bedrijven kwam corona als een donderslag bij heldere hemel, voor de dertienjarige Max van de Kelft Was het juist de kick-start van zijn eigen mediabedrijf. Uren achtereen keek hij naar instructiefilmpjes op het internet en leerde zo eigenhandig coderen en editen. ,,Het leukste daaraan is leren wat er achter de schermen gebeurt.” Al is dit geen compleet nieuwe wereld voor de leerling van het Aloysius De Roosten. ,,Ik kan goed met computers overweg en in groep 8 maakte ik al mijn eerste filmpjes.”

Eén van de kanalen die hij volgt, is van de Rotterdamse Rino de Boer, die in zijn filmpjes uitlegt hoe je websites bouwt. Toen hij iemand zocht om voortaan zijn video’s te monteren, reageerde Max direct. ,,Omdat ik nog niet zoveel ervaring had, besloten we dat ik eerst een proefvideo zou maken.” Dat filmpje, wat inmiddels al tienduizenden keren bekeken is, viel in de smaak en hij werd aangesteld als vaste video-editer.

Opdrachtgevers

Sinds kort heeft hij meerdere opdrachtgevers voor wie hij wekelijks een video maakt. ,,Alle opmerkingen die ik krijg, schrijf ik op een checklist voor de volgende video.” Het verdiende geld gaat in de spaarpot voor een nieuwe computer.

Dat hij pas dertien jaar oud is, is geen probleem. Ook Rino begon net als veel andere YouTubers al op jonge leeftijd, weet Max. ,,Dus die vinden dat juist leuk.” Wat wel een probleem was: waar moest Rino de factuur naartoe sturen?

Dus toog hij vorige week naar de Kamer van Koophandel om zijn eigen mediabedrijf in te schrijven, Kelftmedia. ,,De vrouw die mij hielp, was erg verbaasd. Ze zei dat ze nog nooit zo’n jong iemand aan haar balie had gehad.”

Reacties

Toen zijn vader een bericht hierover op LinkedIn plaatste, werd dit al snel duizenden keren gedeeld en regende het aanmoedigende reacties. Eén van de reacties was van één van de bazen van de KvK zelf. Hij wil met Max in gesprek om te kijken hoe ze het voor jongeren makkelijker kunnen maken om hun eigen bedrijf te starten. Al waren er ook bezorgde reacties. Maar zodra hij na de vakantie start in de de tweede klas van het vmbo, krijgt dat prioriteit, belooft Max. ,,Ik ga niet mijn school afraffelen.”

Daarna wil hij naar het St. Lucas, voor de richting media en vormgeving. Omdat zijn broer hiervoor werd afgewezen, is de jonge Eindhovenaar nu al druk bezig met het aanleggen van een portofolio. ,,Al doe ik eigenlijk nu al wat ik later wil worden.”