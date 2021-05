Max Offenbach van Rota in Eindhoven zal de klanten gaan missen, dus zoekt hij ze straks thuis op

Max Offenbach (70) somt even op. Verwerstraat, Gestelsestraat, Cyclaamstraat, Canisiuslaan. Op verschillende plekken in de stad had hij een winkel in witgoed, 43 jaar aan een stuk. Aan de Cyclaamstraat duurde het maar heel even, want ,,daar beroofde een of andere idioot de bewoners boven de winkel.” Tijd om te vertrekken, oordeelde Offenbach. Aan de Woenselse Markt zit hij nu tien jaar. Tot de 14de mei nog. Dan gaat de zaak dicht, ,,de huur werd te hoog en je moest voor vijf jaar bijtekenen. Dat durfde ik niet aan."