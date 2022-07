Max speurt naar bom in biebboek, maar de leeuw is veel leuker...

Bang voor de nazi’s gooide opa Joseph zijn gebedsboek over de schutting, na 80 jaar heeft de familie het terug

EINDHOVEN - Is het een speling van het lot of gewoon puur toeval? Feit is dat Martijn Docters uit Nuenen op een bijzondere manier in het bezit kwam van het Joodse gebedsboek dat zijn opa Joseph tachtig jaar geleden (vermoedelijk in paniek) over een Eindhovense schutting gooide.

29 juli