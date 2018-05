Máxima Medisch Centrum neemt robotarm in gebruik in Eindhoven en Veldhoven

Meer precisie

Chirurg Wouter Leclercq volgde de ontwikkelingen van deze techniek in Amerika al langere tijd en werkt er nu mee. ,,Dit instrument vergroot ons bewegingsbereik en maakt complexere bewegingen mogelijk, waardoor we ook op tot nu toe moeilijk bereikbare plaatsen in het lichaam kunnen opereren. Doordat we met meer precisie kunnen bewegen, raakt omliggend weefsel minder beschadigd”, zegt Leclercq.

De robotarm wordt ingezet bij zogeheten kijkoperaties. Een moeilijkheid van deze techniek is het hechten in kleine ruimtes van het lichaam. Een operatierobot is daarvoor de oplossing, maar een robot is duur. De robotarm biedt een tussenoplossing, stelt Leclercq. Voor complexere operaties in kleine ruimtes in het lichaam biedt deze robotarm volgens Leclercq een uitkomst. ,,Maar de ene techniek vervangt de andere niet. We zetten voor elke ingreep de beste en meest efficiënte techniek in. Dat bespaart tijd en geld.”