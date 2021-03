Mbo-school voor de foodbranche op plek van Scapino in Eindhovense Hooghuisstraat

EINDHOVEN - Tot voor kort was het een plek voor goedkope schoenmode maar vanaf komend schooljaar worden studenten er opgeleid tot bijvoorbeeld slager of manager van een fastfoodrestaurant. Opleidingsinstituut SVO opent dan een vestiging aan de Eindhovense Hooghuisstraat in het pand dat Scapino inmiddels heeft verlaten.

De schoenendiscounter zat altijd een beetje verstopt op de eerste etage en daar was algemeen directeur Adem Doymaz zelf ook niet gelukkig mee. ,,We geloven niet meer in winkelen op de eerste etage en toen eind vorig jaar onze winkel in Best open ging, was dat een mooi moment om die in Eindhoven centrum te sluiten.”

Midden in de stad

SVO is een landelijke aanbieder van mbo-opleidingen en heeft momenteel een afdeling in Best. Die verhuist komend schooljaar dus naar Eindhoven. Volgens een woordvoerder is het een mooie kans op studenten op te leiden midden in het gebied waar ze straks mogelijk ook aan het werk gaan. ,,In Rotterdam doen we dat ook met een opleiding in de Markthal.”

De opleiding die nu nog in Best zit is volgens de woordvoerder een van de grootste van SVO. Zo'n 250 studenten volgen hier een mbo-opleiding om later aan het werk te gaan in de foodbranche. Deeltijd en voltijd en van niveau 1 tot 4. De komende periode wordt het nieuwe pand van ruim 1500 vierkante meter in Eindhoven verbouwd. De locatie krijgt een groot leercentrum, met open keukens en professionele praktijkruimtes. Eind augustus moeten de eerste studenten er les krijgen.

Scapino

Scapino keert als het goed is snel terug in Eindhoven. Er wordt volgens Doymaz momenteel gezocht naar een pand in Woensel van minimaal 700 vierkante meter. De keten heeft al winkels in Best, Helmond, Deurne, Gemert en Budel. Ook voor Veldhoven wordt nog een geschikte locatie gezocht.