Me Markt, Media Ma of toch de Dia Markt

Een raar bruggetje, daarover later meer. Het gaat hier over de gevelreclame op het pand van de elektronicareus aan de Boschdijktunnel. Bij de bouw in 2005 werd de naam Media Markt liefst 27 keer in vlammende rode lichtletters aangebracht op de voor- en achtergevel maar steeds meer letters geven er de geest aan. Zo pronken er inmiddels de nodige varianten op Media Markt op de gevels. Me Markt, Media Ma of de Dia Markt. slechts in zeven gevallen staat de naam er volledig. Twintig keer is de naam door kapotte lampen deels of bijna geheel weggevallen. Enigszins gênant natuurlijk voor een elektronicawinkel die zich de ‘winkel van de toekomst’ noemt.