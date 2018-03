Medailles voor uitgezonden militairen van Vliegbasis Eindhoven

VIDEO Lekker lomp crossen met viertakt motoren in Klokgebouw Eindhoven

15:50 EINDHOVEN - Snoeiharde rock in de ene zaal en ronkende crossmotoren in de zaal pal ernaast? Festival Faster & Louder, dat zaterdag 17 maart in het Klokgebouw in Eindhoven voor de nodige decibellen gaat zorgen, wil bewijzen dat het kan.