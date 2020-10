Mede dankzij Padel honderd nieuwe leden voor tennisvereniging Bokt

Rond de honderd nieuwe leden hebben zich de afgelopen maanden aangemeld bij de club in Eindhoven-Noord. Als tweede Eindhovense tennisvereniging heeft TV Bokt naast de tennisbanen, twee padelbanen erbij sinds dit voorjaar. Het alsmaar populairder wordende padel is een combinatie van tennis en squash en wordt gespeeld in een glazen kooi.

Twee maanden stilgelegen

De padelbanen waren op tijd klaar voor het nieuwe seizoen. In februari lagen de vloeren erop, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten. ,,We hebben twee maanden stilgelegen. Toen we weer voorzichtig mochten beginnen, hebben we besloten de opening uit te stellen tot later", zegt oud-voorzitter Peter Kraakman.



Kraakman is de initiatiefnemer geweest om de padelbanen naar TV Bokt te halen. Net als bij veel andere tennisverenigingen liep het ledenaantal terug. ,,Het gat wilden we opvullen met padelspelers. Daarnaast waren veel leden erg enthousiast over padel toen zij het elders hebben gespeeld en wij willen onze leden meer te bieden hebben", vervolgt Kraakman.

Opening uitgesteld

De geplande opening begin oktober kon ook niet doorgaan door de nieuwe coronamaatregelen. Maar padellen en tennissen is nog steeds mogelijk, zowel het dubbel als enkelspel. Enthousiast padelspeler en lid van de padelcommissie Peter Raaijmakers vertelt waarom het spelletje, volgens hem, zo aanslaat. ,,Het is dynamischer dan tennis. We spelen meer rally's. Na een paar lessen kan je al een leuk potje spelen. En of je nou een ervaren speler bent of niet, doordat je via glazenwanden speelt, krijg je rare ballen en dat zorgt voor veel plezier.”

Extra trainer aangetrokken

Ondanks het coronavirus leeft het in de club. ,,Veel leden die tennissen gaan ook padellen en we hebben al veel nieuwe leden. Eindelijk een stijgende lijn. We hebben zelfs al een extra trainer moeten aantrekken", zegt Marc Louwers, van de padelcommissie. Padel kan heel de winter gespeeld worden, behalve als er sneeuw ligt.

Twee keer in de maand op maandagavond zijn er inloopavonden van 19.00 tot 21.00 uur voor geïnteresseerden. Daarnaast verzorgt de padelcommissie gratis clinics voor wie padel een keer wil uitproberen. Materiaal om te spelen is beschikbaar. Raaijmakers: ,,Mensen kunnen op deze manier eerst kennismaken met de sport en dan beslissen of ze lid worden en lessen willen nemen.” Voor nieuwe leden zijn er speciale winteraanbiedingen en lidmaatschappen. Voor meer informatie en aanmelden voor de clinics: tvbokt.nl.