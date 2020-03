Mede-oprichter Voedselbank Eindhoven overleden aan coronavirus

‘Een boom is omgegaan', schrijft zijn familie op de rouwkaart. Theo Sijbrandij was ondanks zijn 83 jaar een beer van een vent. Hij was op 11 maart juist uit voorzorg tijdelijk gestopt met het werken als vrijwilliger op de Voedselbank, om het het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen. Hij was, volgens bekenden die hem rond die tijd spraken, toen nog gezond en wel. ‘Het bericht van zijn overlijden kwam aan als een mokerslag bij alle collega-vrijwilligers die hem kenden’, staat op de website van de Voedselbank Eindhoven.



En dat zijn er veel. Sijbrandi was eind jaren negentig bestuurslid van de scholenkoepel SKPO. Ook was hij eerder actief als voorzitter van de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente in Eindhoven. In 2004 nam hij samen met andere Eindhovenaren het initiatief tot de oprichting van de Voedselbank Eindhoven.