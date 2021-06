Medewerkers Deli HTL hebben er tabak van; al de hele week in staking voor minder regels en meer geld

PSV treft met Galatasa­ray een ploeg die nu nog zonder president, trainer en veel spelers zit

9:50 PSV treft volgende maand in de route naar de groepsfase van de Champions League een grote naam uit het Turkse clubvoetbal, dat even niet in de beste fase zit. Minimaal 25.000 toeschouwers zullen op 20 of 21 juli bij PSV-Galatasaray zijn.