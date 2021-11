Medewerkers in 'kleinmetaal' gaan staken in Eindhoven

EINDHOVEN - Medewerkers van bedrijven als VDL Bus in Valkenswaard, KMWE Precision in Eindhoven en Strukton Worksphere in Son worden donderdag verwacht bij een regionale cao-staking van de 'kleinmetaal’ in Eindhoven. De vakbonden hebben daartoe maandag opgeroepen.

FNV-bestuurder Peter Reniers houdt rekening met een opkomst van ‘een kleine 300' deelnemers. Een eerdere staking trok zo'n 400 medewerkers. ,,Maar nu hebben we te maken met corona. Het is even afwachten.”

Niet in Klokgebouw

Vanwege het oplopende aantal besmettingen zien de bonden af van een bijeenkomst van de stakers in het Klokgebouw zoals die aanvankelijk was gepland. ,,Het aantal besmettingen is zo hoog opgelopen dat we onze verantwoordelijkheid nemen", zegt Reniers.

Evenals bij de stakingen eerder in de 'grootmetaal’ zal het parkeerterrein bij het Parktheater aan de Alberdingk Thijmlaan het toneel zijn van de actie. Daar wordt een ‘staakstraat’ ingericht waar de deelnemers zich - voorzien van een mondkapje - kunnen laten registreren. ,,Het wordt een hybride actie. Er zijn mogelijkheden voor koffie en snacks. Ook wordt een korte toespraak gehouden.”

Regeling zware beroepen

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de metaal- en technieksector hebben sterk uiteenlopende standpunten over een nieuwe cao. Onder meer over het loon en een regeling voor zware beroepen zijn grote meningsverschillen.

De ‘kleinmetaal’ is met 320.000 medewerkers groter dan de ‘grootmetaal’ met 260.000 medewerkers. De meesten werken in bedrijven in de metaalbewerking, carrosseriebouw en installatietechniek. Ook autoschadeherstelbedrijven en goudsmeden vallen onder de cao.