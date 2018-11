Mediation voor bouwplan Heilige Geeststraat-Willemstraat in Eindhoven

Meba Verdi had een aangepast plan gemaakt dat de buurtbewoners moest overtuigen. Blijkbaar is dat niet gelukt. Buurt en ontwikkelaar hebben ingestemd met mediation, maar verder willen betrokkenen er niets over kwijt. Projectontwikkelaar Meba Verdi wil 67 appartementen en 2 woningen bouwen op het achterterrein en ín de winkelpanden Willemstraat 21 en 23. De Henri van Abbestichting is bang dat die twee historische pandjes gesloopt worden als er niet snel een bouwplan komt.

In 2008 is daarvoor het eerste ontwerp gemaakt, in juni 2016 is het bestemmingsplan voor een aangepast plan naar buiten gebracht. Onder meer is er een deel van de derde bouwlaag afgehaald. Maar de buurt hield bezwaren. Behandeling van het bestemmingsplan is in afwachting van de mediation uitgesteld.